GIVOVA è il nuovo sponsor tecnico

Carrarese Calcio 1908 comunica che, dalla stagione 2020/2021 e per le due successive 2021/2022 e 2022/2023, lo sponsor tecnico sarà Givova. La nuova collaborazione con l’azienda italiana consentirà di vestire tutte le compagini azzurre: dalla scuola calcio alle giovanili, per passare alla squadra femminile e fino alla Prima squadra. Givova nata circa 11 anni fa è già diventato un brand di riferimento nel mercato del prodotto tecnico sportivo non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, unendo passione, creatività ed impegno.

In attesa del kit definitivo gli azzurri indosseranno una maglia provvisoria (nella foto) in occasione delle gare di avvio della stagione.