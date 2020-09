I convocati per la sfida contro l’Aurora Pro Patria

Ecco la lista dei convocati per la sfida d’esordio in campionato tra Carrarese e Aurora Pro Patria, in programma domenica 27 settembre alle ore 15:00, allo stadio Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara

PORTIERI : Stefano Mazzini, Guido Pulidori;

DIFENSORI : Arensi Rota, Lorenzo Borri, Michele Murolo, Davide Grassini, Federico Ermacora;

CENTROCAMPISTI : Davide Fortunati, Andrea Luci, Lorenzo Pasciuti, Bigini, Daniel Agyei, Dell’Amico, Thomas Schirò.

ATTACCANTI : Saveriano Infantino, Elio Calderini, Fabian Pavone, Smecca.