Un Pavone per la Carrarese

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver perfezionato l’acquisto temporaneo, dalla società Parma Calcio 1913, del calciatore Fabian Pavone, classe ’00.

Il calciatore di Atri ha indossato per sette vote la maglia del Pescara in serie B in cui è cresciuto calcisticamente.

Ribattezzato dagli addetti ai lavori il “piccolo Mertens”, il furetto offensivo è considerato importante profilo, anche già protagonista nel campionato Primavera 2.

All’arrivo allo Stadio Dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri, l’attaccante cresciuto nel Pescara ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Sono pronto a vivere, a livello personale e di squadra, una stagione che dovrà essere da ricordare. La determinazione della società e la mentalita’ di Mister Silvio Baldini rappresentano ulteriore spinta e stimolo per primeggiare. Al di la’ degli avversari, dobbiamo essere feroci in campo e raggiungere vittorie, il maggior numero possibile. Le mie caratteristiiche sono la rapidità e l’essere brevilineo e di giocare negli ultimi venti trenta metri. Posso giocare come seconda punta, trequartista o esterno d’attacco. L’impostazione offensiva della nostra squadra sarà un trampolino per cercare di valorizzare cio’ che sono in grado di fare meglio, ossia il goal o l’assist. Non voglio promettere nulla ma solo realizzare cio’ che desidera tutto l’ambiente di Carrara”.