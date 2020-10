“A Venezia … ma non in gondola!” di Gualtiero Magnani

Il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia vede oggi la Carrarese impegnata sul campo del Venezia. Nel corso della loro storia calcistica, le due squadre hanno avuto occasione di incontrarsi 14 volte, sempre in gare di campionato; quella odierna è la prima volta in Coppa Italia.

Il Venezia, fondato nel 1907, ha disputato 23 campionati nella massina divisione (12 di serie A e 11 di divisione nazionale) e 43 di serie B. Il club veneziano figura anche nell’Albo d’Oro dei vincitori di Cappa Italia, con un trofeo conseguito nel 1940-41.

L’ultimo confronto fra Venezia e Carrarese si è verificato sul campo della città lagunare (nel corso del campionato di Lega di Prima Divisione girone A 2013-14) il 23 febbraio del 2014 e si è concluso con la vittoria della Carrarese per 2-1.

Tra le curiosità suscitate dai ricordi merita di essere riferita la notizia che due giocatori carraresi (peraltro nativi entrambi della frazione di Fossola) hanno indossato con onore la maglia nero-verde del Venezia. Il primo in ordine cronologico fu Giuseppe Pucci (classe 1921) che giocò nel ruolo di ala sinistra nel campionato di serie B 1948-49 e nel successivo di serie A 1949-50, per un totale di 23 presenze.

Pochi anni dopo passò dalla Carrarese al Venezia Mario Tesconi (classe 1931) destinato a diventare una vera e propria bandiera della squadra lagunare. Nel ruolo che oggi diremmo di “centrocampista” Tesconi disputò nove campionati col Venezia collezionando ben 258 partite ufficiali tra serie A e serie B, tanto da essere ancora classificato come il secondo giocatore per presenze nella storia della società nero-verde. Tra l’altro, Tesconi disputò anche un campionato di serie A nelle file del Verona.

La gara tra Venezia e Carrarese si disputerà sul terreno dello stadio dedicato a “Pier Luigi Penzo”, tradizionale campo da gioco della squadra veneziana. Costruito nel 1913, risulta essere ad oggi il secondo impianto calcistico più antico d’Italia (il primo è il “Luigi Ferraris” di Genova). L’impianto, ovviamente più volte ristrutturato, è ubicato nell’ … “isola di Sant’Elena”, per raggiungere la quale è indispensabile l’utilizzo del tradizionale “vaporetto” che attraversa tutta la città lagunare percorrendo o il Canale della Giudecca o il Canal Grande. In occasione di questa partita, però, non ci saranno tifosi per godersi lo spettacolo!