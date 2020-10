CarrareseAlessandria: commento pre partita di mister Baldini

In vista di Carrarese-Alessandria, fischio d’inizio alle ore 15:00, presso Stadio Dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“Una settimana di lavoro giusto, i ragazzi non hanno fatto mancare attenzione ed impegno; in più noto la volontà di migliorare e perfezionarsi. Il gruppo matura sempre di più, la sensazione è che sia in grado di fornire risposte sempre piu importanti nell’immediato e nel futuro.

Il presente si chiama Alessandria con tutte quelle che sono le difficoltà del caso ad affrontare una squadra davvero ricca di giocatori importanti con le individualità probabilmente piu spiccate del campionato, in una gara in cui conteranno tutti gli aspetti che determinano una partita. La squadra deve essere pronta a tirare fuori il meglio sotto il profilo agonistico, fisico, tecnico e mentale. Nelle corde della Carrarese ci sono tutte quelle caratteristiche che possono impensierire i piemontesi, conterà essere immediatamente sul pezzo e mettere la gara sui binari giusti per privare i grigi delle loro certezze.

Vogliamo dare seguito alle prestazioni determinate e di qualità di queste prime gare e per riuscire nel proposito dobbiamo essere noi stessi, con la nostra identità.

Recuperiamo Pasciuti che torna dalla squalifica, per il resto vediamo un pò gli allenamenti che ci separano dalla partita se possono darci qualche riscontro in più”.