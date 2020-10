Il week end degli azzurrini e delle azzurrine

Week end in campo per le compagini giovanili e per la femminile. Sabato 24 ottobre la Primavera 3 effettuerà la sosta prevista, la Juniores femminile affronterà il Prato, sabato 24 alle ore 15:00 in trasferta. Domenica 25 saranno in campo l’Under 13, in casa, contro l’Empoli alle ore 10:30, mentre l’Under 14 giocherà in trasferta contro la Lucchese alle ore 10:00. Esordio in campionato per la compagine femminile dell’Under 15, contro il Filecchio. Fischio d’inizio alle ore 11:00 di domenica 25 ottobre. A riposo l’Under 17 e l’Under 15.