Il weekend del settore giovanile azzurro

Una giornata condita da soli risultati positivi per le formazioni giovanili della Carrarese. Gli Under 17 nazionali pareggiano per 3-3 a Grosseto nel recupero della prima giornata. Vittoria in goleada per i Giovanissimi B categoria 2007 tra le mura amica di Fossone si sono imposti per 8-1 sul Pontedera al termine di una gara che ha rasentato la perfezione. Vittoria esterna anche per la categoria 2008 che ha superato in trasferta il Pisa per 3-1 all’interno dei tre minitempi conclusi coi punteggi di 0-1, 1-3 ed 1-1.

GROSSETO-CARRARESE 3-3

(Under 17)

GROSSETO:Bocchi, Loffredo, Testa, Bruni, Veronesi, Simi, Galli, Salvadori, Di Maglio, Columbu. A disp. Comi, Sonnini, Massa, D’Amore, Papini, Begnardi, Trombini, Stefi. All. Consonni.

CARRARESE:Ragonesi, Bonafede, Villa, Venuti, Bernuzzi, Bianchi, Folcarelli, Branca, Scaletti, Baldecchi, Bologna. A disp. Gatti, Bertoloni , Faconti, Grasso, Cacciatori, Negri, Pasquini. All. Ratti.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo.

RETI: Bernuzzi (2), Scaletti, Bifini (3)

Prova convincente per ragazzi di Mister Ratti che impattano sul campo del Grosseto.

Tante occasioni da una parte e dall’altra, tra due formazioni che hanno giocato a viso aperto.

CARRARESE-PONTEDERA 8-1

(Cat. 2007)

CARRARESE:Boni, Poggi, Ciampi, Toracca, Vitaggio, Patricelli, Domenici, Amato, Ferrari, Bassi, Nardini. A disp. Mosti, Luciani, Bernava, Biagi, Lula, Cucurnia, Polenta, Andreani, Tognoni. All. Galeotti.

PONTEDERA: Fanelli, Ragusa, Corsagni, Cantini, Altini, Capasso, Russo, Bimbi, Lo Piccolo, Panicucci, Hoti. A disp. Renucci, Rezaj, Lecca, Buicca, Calvi. All. Palesi.

RETI: Nardini (3), Amato, Ferrari, Luciani, Andreani, Tognoni, Altini.

Gli azzurrini 2007 mettono il turbo e travolgono gli avversari con in sonoro otto a uno.

Una gara mai in discussione in cui si segnala la grande capacità offensiva dei padroni di casa che si sono distinti anche per una buona tenuta difensiva.

PISA-CARRARESE 1-3 (0-1, 1-3. 1-1)

(Cat. 2008)

PISA:Tanganelli, Matteoni, Del Guerra, Lega, Bolognini, Giacomelli, Ontani, pardera, Guelfi, Moriani, Ruberti. A disp. Vignali, Mengali, Ficcanterri, Pardini, Pazzini, Milli, Gega. All. Palla.

CARRARESE:Pianti, Nelli, Borghini, Bonci, Sartori E, Sartori G, Vannucchi, Ciolli, Zedda, Aliotta, Fanti. A disp. Biggini, Rocchiccioli, Lapperier, Chiappini, Fringhiu.All.Benassi.

RETI: Vannucchi (2), Lapperier, Sartori G, Bonci.

Blitz esterno anche per i 2008 capaci di avere il pallino del gioco e punire gli avversari nelle occasioni avute.