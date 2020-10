Intervista a Elio Calderini

Su Novara-Carrarese :

” Una partita che è stata affrontata da squadra, uniti e compatti in campo perchè lo siamo anche fuori. Le vicende extracampo ci hanno toccato alla vigilia della gara ma al fischio di inizio abbiamo azzerato tutto ed è prevalsa la voglia di giocare per continuare la nostra strada in questo campionato.

Lo svantaggio immeritato ci ha dato ulteriori motivazioni, abbiamo giocato e costruito tanto ed alla fine il pareggio è un risultato comunque prezioso che conferma la nostra imbattibilità.”

Margini di crescita della Carrarese :

” Il Mister è dall’inizio della stagione che si trova a fare i salti mortali perchè non siamo mai al completo. Stiamo subendo molti gravi infortuni che raramente accadono in cosi poco tempo, ciò nonostante nessuno ci ha mai messo sotto perchè giochiamo da gruppo e ragioniamo uno in funzione dell’altro. La solidità e la compattezza sono due basi che diventeranno ancora più preziose quando gireremo tutti a mille. Al completo non temiamo nessuno, giovani ed esperti sono ben amalgamati e con tutte le bocche di fuoco a disposizione non sarà semplice fermarci.”

Sulla prossima gara, Carrarese-Alessandria:

” Sfida di cartello, servirà essere al meglio di fronte ad una squadra importante che è completa in tutti i reparti e che viene da una vittoria che spezza un momento delicato.

La Carrarese à pronta a disputare la solita partita tosta che non è mai mancata in queste gare, sappiamo come impensierire i piemontesi e vogliamo dimostrare di essere la squadra forte che sappiamo essere e che ha dato del filo da torcere a tutti.

Al di là di tutto ritengo che dipenderà da noi l’esito del match di domenica perchè continuando con questi valori ispirati al sacrificio ed alla disponibilità non temiamo nessuno”