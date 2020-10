Lega Pro calcio e sociale: nasce un progetto dedicato al mondo della scuola

30 ottobre 2020- Carrarese Calcio 1908 e L’Associazione Sport For Children scendono nuovamente in campo in un momento particolare e delicato per tutto il Paese. L’iniziativa “La Didattica è al Sicuro”, in programma domenica 1° Novembre, vede in calendario la gara Carrarese-Alessandria (fischio d’inizio ore 15.00 presso Stadio Dei Marmi di Carrara- Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara) ed ha già ricevuto il prezioso patrocinio della Lega Pro.

Il sociale non ha avversari… al progetto ha prontamente aderito anche l’Alessandria Calcio.

Il ritorno tra i banchi di scuola, in particolare per gli studenti delle Scuole Primarie e Medie Inferiori, ha presentato notevoli novità e talune difficoltà.

Accade non di rado che alunne ed alunni risultino sprovviste e sprovvisti per dimenticanza, del materiale di cancelleria (vedi penna, matita, gomma, temperino, righello) necessario per svolgere le lezioni senza che vi sia la possibilità per la compagna ed il compagno di classe di prestare l’occorrente.

Da tale circostanza assai diffusa deriva, oltre che un disagio pratico che impedisce il normale svolgimento delle lezioni, anche un vero e proprio disturbo psicologico che può incidere sullo sviluppo della personalità per soggetti, già sensibili, essendo nel periodo adolescenziale.

Il Progetto “La Didattica al Sicuro” si pone come obiettivo primario e proposito la garanzia del regolare andamento e svolgimento delle lezioni durante il normale orario scolastico attraverso la fornitura di un kit-scuola composito di penna, matita, temperino, gomma e righello mono-confezionati ed asettici.

“La Lega Pro ha aderito con entusiasmo all’iniziativa legata alla scuola- spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro– perché crede nel calcio come portatore di messaggi positivi e aiuti concreti. In particolare, in un momento di fragilità come quello che viviamo, il pallone può essere uno strumento indispensabile. La Lega Pro è in prima linea per progetti di solidarietà, è attenta al mondo della scuola e dei giovani e alla loro formazione. Ringraziamo l’Associazione Sport For Children e i club impegnati nel progetto “La Didattica è al sicuro ”.

