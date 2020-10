Pre partita di Mister Silvio Baldini #CarraresePiacenza

#CarraresePiacenza, Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, fischio di inizio ore 17.30

Ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini:

“Un positivo scorcio iniziale di campionato che vede la Carrarese mai dominata, sempre concentrata e comunque volitiva.

In ogni partita fin qui disputata sono emerse le caratteristiche di questa squadra che vuole assolutamente proseguire la strada intrapresa.

E’ piu facile ed incoraggiante preparare il prossimo impegno dopo una vittoria, ancor di più se convincente come quella contro il Pontedera.

I ragazzi si dispongono in campo in maniera equilibrata, c’è un certo grado di accortezza, si attacca con la voglia di far male senza trascurare la fase di non possesso.

La prossima gara è sempre la piu difficile e con il Piacenza vale la stessa regola. Gli emiliani si presentano come compagine in salute, molto compatta e capace di giocare dal basso.

Sarà dei nostri Caccavallo che lì davanti può fornirci quel tocco di imprevedibilità in piu in grado di cambiare un match o far saltare il banco, in categoria del suo livello non ce ne sono molti.

Nel reparto offensivo rientra tra i disponibilii anche Manzari mentre Doumbia è in fase di recupero ma non ancora convocabile.”