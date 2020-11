CarrareseOlbia, commenti post partita

Al termine di Carrarese-Olbia conclusasi con il risultato di 3-0, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Mister Silvio Baldini :” La Carrarese è stata protagonista della prestazione pensata e preparata in settimana. La bravura dei ragazzi è stata quella di cercare subito il vantaggio con una certa pericolosita’ sin dalle prime azioni di gioco.

Il vantaggio ha spianato la strada, abbiamo continuato ad attaccare trovando il raddoppio.

La squadra ha dato dimostrazione di non accontentarsi cercando di creare occasioni per incrementare il bottino andando sul velluto con la terza rete. Nota importante, non aver subito vere palle goal e non aver concesso all’Olbia di reagire rientrare in partita. I nostri automatismi sono chiari e i tre goal di oggi non sono una sorpresa anche perche’ le idee sono sempre le stesse, occorre forma fisica e lucidita’.

Unica pecca è Il contrattempo fisico accorso Murolo le cui condizioni sono da valutare.

Adesso con la Giana Erminio dobbiamo essere bravi a ripetere la partita giusta, siamo in condizione fisica e mentale e vogliamo proseguire il cammino. “

L’attaccante esterno Giacomo Manzari :” Grande emozione e soddisfazione per il primo goal nei professionisti, la dedica è per la mia famiglia che ci ha creduto insieme a me. In questa squadra c’e’ l’imbarazzo della scelta nel reparto offensivo ed io voglio imparare da tutti i grandi giocatori con cui ho la fortuna di allenarmi. È vero che ho sempre giocato a destra ma anche a sinistra riesco a trovare spazi e spunti. Adesso voglio essere ancora più importante per la squadra, a partire dalla prossima sfida a Gorgonzola.”