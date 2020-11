GrossetoCarrarese, commento prepartita di mister Silvio Baldini

In vista della gara Grosseto – Carrarese, in programma sabato 7 novembre, alle ore 15:00, presso lo stadio comunale “Zecchini”, ecco le dichiarazioni di mister Silvio Baldini :

“La settimana appena trascorsa e’ la prima dopo una sconfitta, e’ stato certamente diverso riprendere gli allenamenti ma ho visto la testa giusta e la volonta’ di rendere solo una parentesi la sconfitta subita con l’Alessandria.

I ragazzi si sono applicati lavorando ancora di piu’ su quello che e’ necessario per evitare cali di concentrazione. Le partite sono sempre battaglie, le difficoltà sono in sè in ogni gara e non possiamo permetterci di farci male da soli spianando la strada agli altri.

Sono curioso di verificare se impariamo dagli errori commessi, non possiamo ripetere gli sbagli che ci hanno condannato domenica scorsa. La nostra maturità può passare anche attraverso dei passaggi a vuoto e non cerchiamo scuse o alibi anche perchè le nostre prospettive non cambiano per una sconfitta.

A Grosseto , di fronte ad una compagine che ha dimostrato di essere perfettamente nella parte, abbiamo l’occasione per tornare noi stessi, dare il segnale giusto per essere artefici del nostro destino comunque cercando di calarci nella partita con le nostre armi senza patemi ma con personalità e qualita’.