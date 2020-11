Intervista a #StefanoMazzini

Sulla gara Carrarese-Alessandria :”La partita ha vissuto di equilibrio per larghissimi tratti sino al goal ospite. Le due squadre hanno dimostrato di temersi e rispettarsi e solo un particolare episodio avrebbe potuto indirizzare il risultato. Purtroppo, nulla è girato dalla nostra parte e ne e’ uscita una sconfitta che deve rappresentare il classico incidente di percorso negativo da bypassare quanto prima. La squadra ha dimostrato di essere viva e comunque ostica per gli avversari, al di la’ della gara con l’Alessandria che e’ stata sfortunata in un momento decisivo. “

Prima sconfitta, non cambiano le prospettive:” Il primo stop stagionale non puo’ cambiare i nostri obiettivi, le nostre ambizioni che rimangono intatte e non deve privarci di alcune certezze che ci siamo guadagnati con il lavoro quotidiano in campo. La sconfitta di domenica è parte del gioco , rappresenta solo una parentesi anche perche’ ci sono valori tecnici e umani importanti in questa rosa e soprattutto c’e’ fame di vittoria, la prima volta senza punti non puo’ fare cambiare idea sul nostro peso specifico”

Sulla prossima gara, Grosseto-Carrarese:”La squadra non vede l’ora di essere già a sabato e riprendere il cammino interrotto. In settimana lavoreremo con i nostri ritmi e cercando di limitare qualsiasi errore, soprattutto quelli piu evitabili. Il Grosseto è un po’ la sorpresa di questo inizio di stagione , da neopromossi si stanno comportando egregiamente ma l’esito dipenderà dalla Carrarese che dovrà essere determinata e vogliosa di centrare i tre punti “