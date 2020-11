“Là in Maremma…” di Gualtiero Magnani

“Là in Maremma…”

Tra i ricordi poetici carducciani, che la terra maremmana richiama alla mente, si inseriscono a livello sportivo i numerosi incontri calcistici tra Carrarese e Grosseto disputati nella lunga storia delle due società. Ad oggi, infatti, sono stati ben cinquanta le partite giocate, alcune delle quali, decisive per la classifica, hanno dato vita a gare di sentita partecipazione emotiva e di notevole livello agonistico.

Il primo confronto tra Carrarese e Grosseto si disputò nel campionato di Prima Divisione 1932-33 e le due gare ebbero il seguente esito:

15 gennaio 1933 : CARRARESE – GROSSETO 2-1

30 aprile 1933 : GROSSETO – CARRARESE 1-1

Le gare più recenti risalgono al campionato di Serie C 2014-15:

17 settembre 2014 : CARRARESE – GROSSETO 0-0

1 febbraio 2015 : GROSSETO – CARRARESE 2-1

Il bilancio generale degli incontri tra le due squadre risulta pertanto il seguente:

Totale gare In casa Fuori casa Reti G V N P G V N P G V N P F S CARRARESE 50 23 12 15 25 18 6 1 25 5 6 14 70 58 GROSSETO 50 15 12 23 25 14 6 5 25 1 6 18 58 70

Il Grosseto, fondato nel 1912, ha disputato sei campionati di Serie B, sotto la presidenza di Piero Camilli, l’ultimo dei quali nel 2012-13. Poi turbinose vicende societarie hanno portato il glorioso sodalizio maremmano nei meandri del calcio dilettantistico regionale, donde è però risorto in quest’ultimo biennio con rinnovata volontà operativa.

Nel campionato in corso la squadra maremmana, neopromossa dalla serie D, occupa la prima posizione in classifica, a parità di punti con la Pro Vercelli. Esaminando i risultati finora conseguiti, lo score del Grosseto mostra un andamento quanto meno insolito; dei 14 punti conseguiti, infatti, uno soltanto è stato ottenuto in casa propria (1-1 con l’Albinoleffe); gli altri 13 punti sono stati conquistati su campi esterni, con quattro vittorie (contro Piacenza, Lucchese, Pergocrema, Alessandria) ed un pareggio col Pontedera; nelle altre due gare casalinghe disputate, il Grosseto è stato battuto da Renate e Pro Vercelli).

La gara di domani tra Grosseto e Carrarese si disputerà nel bell’impianto dello stadio comunale intitolato alla memoria di Carlo Zecchini; costruito nel 1952 ha ospitato nel 1960 alcune partite internazionali nell’ambito delle Olimpiadi di Roma 1960 e mantiene la pista per l’atletica attorno al terreno di gioco, che è in erba naturale e misura m. 105×67; la capienza è calcolata per contenere circa dieci mila spettatori.