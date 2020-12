CarrareseAlbinoleffe commenti post partita

AL termine della gara Carrarese-Albinoleffe conclusasi sul punteggio di 1-0, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Mister Silvio Baldini:”La Carrarese e’ tornata se stessa ma lo dico a prescindere dal risultato perche’ siamo stati vivi dal primo all’ultimo minuto.

La squadra ha accusato le sconfitte patite, i ragazzi ci tengono e volevano tornare al successo.

La prestazione e’ stata importante, gia’ in settimana ho visto tanta buona volonta’ da parte di tutti; probabilmente ci siamo un po’ anestetizzati dopo le tre vittorie di fila. La nostra natura ci impone di essere sempre sull’attenti con la giusta pressione.

La nostra partita ha avuto tanti momenti intensi, l’aporoccio e’ stato dei migliori e potevamo aver la meglio sull’Albinoleffe solo con una gara del genere.

I nostri avversari vivevano un buon momento, siamo stati bravi a non consentire loro di seguire l’onda positiva.

Bel riconoscimento le cento vittorie in lega Pro e poi ottenute su questa panchina e’ pura emozione e lo dedico a tutto l’ambiente anche se voglio aumentare gia’ il bottino dalla prossima a Lucca, in una sfida bella e importante.

L’attaccante Saveriano Infantino:” Un goal importante e decisivo che ci ha fatto vincere una partita difficile in un momento delicato.

La mia esultanza e’ stato un misto di gioia e rabbia perche’ dopo le due sconfitte, ho constato poco equilibrio nei giudizi quasi che per forza si dovesse trovare un responsibile in questo o quel reparto per gli ultimi due risultati negativi ; tutto questo e’ nocivo e crea ancora piu’ negativita’ da parte di alcuni che si divertono a vedere per forza tutto nero cercando di convincere gli altri. Pero’, la maggior parte dei tifosi tiene alla squadra e la sostiene a prescindere.

Questa partita in cui siamo stati bravi in cattiveria sportiva, puo’ essere il trampolino per continuare la via del successo magari con una prodezza come oggi a Lucca per passare un felice Natale per tutti.

Il portiere Guido Pulidori:” Oggi scendere in campo e’ stato una bella soddisfazione anche per il lavoro settimanale in cui cerco di dare sempre il massimo. Mazzini sta disputando una grande stagione ma la mia bravura deve essere quella di farmi trovare pronto in caso di necessita’.

Ho saputo in rifinitura del mio impiego e spero di aver ripagato la fiducia in me riposta.”