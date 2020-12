CarrareseAlbinoleffe, commento pre partita di mister Baldini

In vista di Carrarese – Albinoleffe, fischio ore 15.00 sabato 19 Dicembre, Stadio Dei Marmi di Carrara – Quattro Olimpionici Azzurri, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini:

“Il momento non è dei migliori, bisogna guardarsi in faccia e ripartire con rinnovato spirito ed entusiasmo. La squadra vive con amarezza e delusione questa fase ma vuole uscirne in fretta ed ha, oltre la qualita’ tecnica, le leve umane e caratteriali per farlo.

L’ Albinoleffe che andremo ad affrontare sabato dovra’ essere interpretato nel modo giusto tecnicamente, fisicamente e con il trasporto mentale piu’ opportuno, aggiungendo una dose di attenzione e coraggio in piu’ per fronteggiare la nostra scarsa vena delle ultime partite.

In questo particolare frangente, la Carrarese deve essere paziente e non frenetica per cercare e creare la propria fortuna, non si deve mollare la presa ora perche’ se facciamo tesoro degli sbagli traendone le giuste conseguenze possiamo uscirne piu’ forti e compatti di prima.

E’ vero che la prestazione con la Pergolettese non e’ stata indimenticabile mentre con il Como ci siamo fatti sorprendere ma i due risultati negativi sono stati determinati oltre i nostri demeriti.

Adesso ragioniamo d’insieme aiutandoci ancora di piu’ di modo che il riscatto non tardera’, abbiamo bisogno di quella scintilla positiva che ci fara’ recuperare le nostre basi e ci regalera’ nuove certezze.

Non mi voglio mai soffermare troppo sulle vicende dell’infermeria sulle disponibilita’ perche’ abbiamo tanti validi calciatori che sapranno dire la loro”.