CarraresePergolettese, commenti post partita

Al termine della gara Carrarese-Pergolettese conclusasi con il risultato di 1-2 , ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Mister Silvio Baldini: “Una sconfitta che brucia, dato il nostro momento anche inaspettata. In questa gara sono stati commessi alcuni errori, non siamo stati gli stessi delle ultime gare venendo meno in alcuni frangenti in cui difficilmente pecchiamo.

Adesso non e’ il momento di autoprocessarsi ma piuttosto di azzerare questo pomeriggio e ripartire dalle nostre certezze che non vengono spazzate via per una gara storta con un risultato negativo. Dispiace che tutti gli incidenti del nostro percorso accadano in casa, evidentemente sbagliamo qualcosa e prestiamo il fianco agli avversari. La Carrarese ha dimostrato di saper reagire e a Como diremo la nostra con le capacita’ e qualita’ che ci appartengono”.

Il centrocampista Andrea Luci: “Una gara dal risultato che non ti aspetti. Per sessanta minuti, siamo stati in partita senza lasciare grossi spazi poi siamo stati meno corti e nelle ripartenze non siamo stati bravi a contenere gli avversari che ci hanno condannato. La Carrarese e’ gia’ proiettata a Como, al Sinigaglia conta ritornare ad essere quelli di sempre ed il bottino pieno non sfuggira’”.