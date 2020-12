Curiosità sulla Pergolettese, di Gualtiero Magnani

L’ U.S. Pergolettese trae la propria denominazione da Pergoletto, un rione della città di Crema, dove la società sportiva ha sede e dove è stata fondata nel 1932. Essa è, in ordine cronologico, la seconda squadra della città lombarda; la prima è l’A.C. Crema, nata nel 1908, che milita attualmente nel campionato di serie D. Nel corso della sua storia calcistica, la Pergolettese ha cambiato più volte la sua ragione sociale; nel 1975, in seguito alla fusione con il Crema, si chiamò Pergocrema e portò tale nome fino al 1994, quando, per vicende dirigenziali, assunse la denominazione di Cremapergo; tornò a chiamarsi Pergocrema nel 2002, ma dopo varie traversie, riprese nel 2012 l’originario nome di Pergolettese.

Gli incontri tra la Pergolettese/Pergocrema con la Carrarese risalgono al campionato di serie C/2 1980-81 e ad oggi le due formazioni si sono affrontate sette volte. Il bilancio di tali gare risulta essere di 4 vittorie della Carrarese, 2 pareggi e una vittoria della Pergolettese.

Nel campionato in corso, la Pergolettese occupa il 16° posto in classifica con 12 punti ottenuti con 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, con 19 reti segnate e 23 subìte; fuori casa la squadra lombarda presenta uno score di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte.

Nella rosa attuale della Pergolettese figura un giocatore ben noto agli sportivi carraresi: l’attaccante Davide Bariti (classe 1991), nativo di La Spezia ma cresciuto

nelle formazioni giovanili della Carrarese; egli, allora giovanissimo, ha indossato per 35 volte la maglia Azzurra durante i campionati di Lega Pro 2^ divisione 2008-09 (9 gare) e 2009-10 (26 gare). Giocatore di qualità e combattivo, ha lasciato a Carrara un buon ricordo. Fu ceduto alla Triestina e proseguì la sua onorata carriera con Vicenza, Avellino, Lupa Roma, Rimini, Ancona, di nuovo alla Triestina, poi Sicula Leonzio; per la sua esperienza è attualmente un punto di forza della Pergolettese.

Restando nei … paraggi per buon vicinato, vogliamo segnalare che nella squadra lombarda militano tre elementi originari delle nostre parti: il forte difensore Luca

Ceccarelli, nativo di Massa, che, sebbene non più giovane dal punto di vista calcistico, dopo le meritevoli esperienze con Verona, Spezia, Entella, e ultimamente

Pistoiese ed Arezzo, assicura quest’anno un notevole apporto alla Pergolettese.

Gli altri due giocatori della zona sono il sarzanese Matteo Figoli, centrocampista, classe 2000, ottenuto in prestito dallo Spezia, assai quotato nella “borsa” sportiva e lo

spezzino, Antonio Candela, difensore (classe 2000), di proprietà del Genoa, che lo scorso anno ha giocato con il Trapani e poi con l’Olbia, già segnalatosi con numerose presenze nelle nazionali giovanili di categoria.

Allenatore della Pergolettese è Luciano De Paola che, dopo una lunga esperienza di calciatore prima e poi di allenatore delle formazioni giovanili del Brescia, è tornato

sulla panchina della squadra dove già era stato qualche anno fa.