Intervista a Davide Cais

Su Giana Erminio-Carrarese : “A Gorgonzola abbiamo avuto la meglio con un primo tempo senza fronzoli, in una gara concreta e subito volta a pressare alto e su tutti i portatori di palla avversari; i frutti si sono visti nella ripresa con il vantaggio di Manzari e dopo poco il raddoppio di Piscopo a spazzare via ogni tentativo di recupero della partita da parte della Giana Erminio spiazzata dal nostro uno-due. Non è stato semplice, il campo piccolo ed avversari fisici e tosti che non hanno mai mollato. Una vittoria che regala tre punti importanti per continuare la striscia positiva di tre vittorie consecutive e mantenere il passo della testa della classifica.”

Sulla terza esperienza a Carrara e propositi stagionali: “L’ambiente è sano, si lavora tanto e ci si dedica alla cura di tutto quello che serve, compresi i dettagli; insomma c’è la giusta strategia per puntare al successo. A Carrara sono di casa, ho vissuto momenti diversi ma credo e spero che sia giunto il momento di raccogliere i frutti dei sacrifici fatti. La rosa è importante, ci sono tante alternative dal punto di vista tecnico e tra di noi ci capiamo al volo e personalmente sono felice di mettermi a disposizione quando e nelle posizioni richieste dal mister. Non manca niente per arrivare dove vogliamo, seguendo la strada intrapresa sarà inevitabile toglierci le soddisfazioni a cui ambiamo.”

Su Carrarese-Pergolettese: “In categoria non conosco partite alla portata o, addirittura, semplici percheè il campionato stesso dimostra che è nella naturalezza delle cose poter vincere e perdere con chiunque. Piuttosto, la Carrarese deve saper sfruttare la propria forza, le proprie peculiarità di modo che la gara volga a proprio favore. I nostri avversari verranno per rendere cara la pelle, cerca nopunti pesanti per la loro classifica ma Il nostro furore deve disinnescare anche solo I loro tentativi. Il coraggio di giocarsela ed un certo lavoro ai fianchi possono essere le due armi per tracorrere pomeriggio senza pensieri allo Stadio Dei Marmi di Carrara.”