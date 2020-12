Intervista a Federico Ermacora

Carrarese Calcio 1908 intervista Federico Ermacora, terzino sinistro dello scacchiere di Mister Silvio Baldini.

Su Carrarese-Pergolettese:

“Una partita dal finale inaspettato, una sconfitta che brucia davvero. La squadra ha cercato di giocare la solita partita con una prestazione che, pero’, poteva e doveva essere migliore. Siamo andati sotto due volte provando a reagire ma e’ bastato solo per accorciare le distanze. La Carrarese si rialzera’ dopo questo passo falso e siamo già con la testa alla prossima gara”.

Sull’ambientamento, sulla Carrarese di questa stagione e le prospettive:” Sono soddisfatto del percorso che sto seguendo in una squadra che vuole vincere. Non importa se dall’inizio o a gara in corso perche’ voglio comunque essere a disposizione ed utile per soddisfare le richieste del Mister. I piu’ esperti cercano di guidare i piu giovani con in testa il bene della squadra. Una volta ridotti i passi falsi, vuoi per leggerezze o altro, non credo che ci saranno problemi a raggjungere i nostri obiettivi”.