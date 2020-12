Intervista a Michele Murolo

Carrarese Calcio 1908 intervista l’esperto difensore centrale Michele Murolo, alla quarta stagione di militanza sotto le Apuane.

Su Como-Carrarese:”Una partita che lascia l’amaro in bocca. Lo svantaggio iniziale ha complicato i piani ma con bravura e caparbieta’ abbiamo pareggiato e riaddrizzato la sfida. Nella seconda frazione siamo stati nella loro meta’ campo senza finalizzare e poi siamo stati puniti in maniera beffarda. E’ un momento cosi, gli episodi non girano per il verso giusto ma, soprattutto, significa che serve di piu’ per fare nostre le partite.

Sulla Carrarese di questa stagione e le ambizioni:“

Non serve ripetere che questa squadra ha qualita’ e valori non indifferenti, adesso non guardiamo la classifica perche’ contera’ farlo ad un paio di partite dal termine del campionato e solo allora sapremo se avremo fatto tutto cio’ che e’ nelle nostre possibilita’. Oggi non serve tirare le somme, esercitarsi in una deleteria caccia alle streghe cercando le responsabilita’ del momento negativo in questo o quel reparto anche perche’ dietro siamo stati la migliore difesa per goal incassati fino a due domeniche or sono e davanti ci sono calciatori che sanno il fatto loro in termini di goal.

Siamo una squadra ed un gruppo coeso che vuole togliersi da questa situazione, io per primo non vedo ora di poter rientrare e dare mio contributo.”

Su Carrarese-Albinoleffe:” Le chiacchiere stanno a zero, abbiamo bisogno di superare le due sconfitte e sabato c’e’ l’occasione di riscattarci e di dimostrare che sappiamo cosa vogliamo. Il nostro dispiacere per gli ultimi due stop deve trasformarsi in rabbia agonistica positiva”