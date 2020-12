LuccheseCarrarese, commento pre partita di mister Baldini

In vista della gara Lucchese-Carrarese, fischio d’inizio mercoledì 23 dicembre, ore 17.30 Stadio “Porta Elisa” di Lucca, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini:

“A Lucca andra’ in scena una gara sempre sentita, un derby che ci deve vedere protagonisti nel senso di dimostrare di essere dentro la partita, da subito i nostri sforzi, gli ultimi prima della sosta natalizia, devono concentrarsi sui nostri contenuti e sulle corrette letture della gara.

La classifica dei nostri avversari non inganni, stanno risalendo la china e non dobbiamo in alcun modo sottovalutare la compagine rossonera perchè il campionato insegna che i trabocchetti sono sempre dietro l’angolo.

Dobbiamo continuare a mantenere un buon ruolino di marcia, qualche inconveniente puo’ capitare, ma non deve prendere il sopravvento sulla nostra identita’ di squadra e convinzioni. La Carrarese non deve farsi travolgere da ansie o altri stati d’animo negativi, ma proseguire a giocare al massimo anche nei momenti di difficoltà. Ed infatti la vittoria contro l’Albinoleffe lo dimostra; se siamo noi stessi con quella tigna e quello spirito, di battaglie sportive possiamo portarne a casa parecchie. Il nostro indirizzo deve essere quello di mantenere alti i giri del motore, essere attenti e coraggiosi, nei momenti decisivi delle sfide che dobbiamo affrontare. E’ importante non reagire con nervosismo nel momento in cui tutto sembra andare storto, ma con raziocinio.

Ritengo superfluo ed anzi controproducente soffermarsi su chi e’ indisponibile o squalificato, ho molti calciatori che possono dire la loro e fare vedere quello che valgono”.