Cais è della Fermana

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver concluso il trasferimento alla società Fermana Fc del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Cais.

L’attaccante scuola Atalanta ha raccolto undici presenze in questa prima parte di stagione.

A Davide che vanta complessive 76 presenze e 10 goal in azzurro, il ringraziamento per l’impegno profuso e appartenenza dimostrata nell’esperienza pluriennale sotto le Apuane ed i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale perchè possa essere ricca di soddisfazioni personali.