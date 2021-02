Commenti post partita #CarrareseNovara

Al termine di Carrarese-Novara conclusasi sul risultato di 1-2, dalla sala stampa dello Stadio Dei Marmi – Quattro Olimpionici azzurri di Carrara, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Mister Silvio Baldini:

“Il nostro primo tempo avrebbe potuto chiudersi con un doppio vantaggio che non avrebbe lasciato spazio al Novara per rientrare in partita.

Invece, i piemontesi hanno subito pareggiato nella ripresa e assunto coraggio.

Nel calcio sono determinanti gli episodi e per noi oggi parlano chiaro in senso negativo perche’ hanno compromesso la partita.

C’e’ stata la prestazione ma dobbiamo crescere per non sbagliare quando conta di piu’.

A Pistoia abbiamo rialzato la testa ma oggi, seppur delusi, dobbiamo guardare avanti e continuare a lavorare, a tirare fuori tutto quello che abbiamo cercando di aver la forza di recuperare le partite, fino a quando ne esiste la possibilita’.

La condizione dei giocatore che sono stati infortunati non potra’ che migliorare e ne trarremo sicuramente un beneficio”

Il calciatore Giuseppe Caccavallo :” La Carrarese e’ scesa in campo con grnde spirito e nel primo tempo non abbiamo avuto la forza di sferrare il colpo del ko che avrebbe reso la gara una pratica segnata, chiusa a nostro favore.

Il pareggio del Novara dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa ci ha un po’ spiazati e poi dopo lo svantaggio non siamo stati freddi a riaprirla.

La mia gioia personale per il goal che dedico alla mia famiglia, ai miei figli ed a un caro amico che non sta passando un fortunato momento non puo’ essere completa perche mancano i punti alla fine della partita.

Oltre a me, tutti gli altri calciatori che hanno accusato guai fisici stanno recuperando dai propri acciacchi e cosi ognuno potra’ essere piu decisivo e determinante per sostenere la squadra. “