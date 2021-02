Primavera 3: sconfitta a Livorno per gli azzurrini

LIVORNO 2-1 CARRARESE (Primavera 3)

LIVORNO: Paci, Cesaretti, Bertelli, Guglielmi, Cartano, Stringara, Murati, Pulina, Cremonini, Irace, Pecchia. A disp. Di Bonito, Arcuri, Campo , Dallai, Poli, Pinto, Sadik, Salvadori, Scarfi, Sinani. All. Cannarsa.

CARRARESE: Gallina, Santochirico, Bonafede, Dell’Amico, Guelfi, Benassi, Bertipagani, Biasci, Petriccioli, Smecca. A disp. Tonetti, Tonelli, Castronovo, Dell’Amico, Di Nicola, Bonuccelli, Falanga.All. Ficagna.

ARBITRO: Masi (Aia sez. Pontedera). Assistenti arbitrali: Gemma e Coco (Aia sez. Pisa)

RETI: 31′ st Poli, 40′ st Campo (rig), 47′ st Petriccioli (rig).

Gli azzurrini di Mister Ficagna escono sconfitti di misura per 2-1 nell’esordio in Primavera 3. La squadra composta anche da alcuni calciatori sotto eta’ tra cui 2004 e 2005 si e’ ben comportata mostrando una propria identita’ di gioco costruendo varie occasioni da goal non concretizzate.