Intervista a Fabian Pavone

Carrarese calcio 1908 intervista l’esterno di attacco mancino Fabian Pavone, sceso in campo in ben sedici occasioni co una rete all’attivo in questo campionato

Su Renate-Carrarese: “In questa gara abbiamo dimostrato forza e carattere, non era semplice considerate le premesse di carenza in organico se si pensa solo alla catena di destra con Pasciuti terzo difensore centrale ed il sottoscritto a tutta fascia.

E’ andata comunque bene, abbiamo lottato da squadra sacrificandoci tutti per disputare una partita importante.

La squadra, nonostante il momento, ha risposto in maniera convincente e su un campo difficile ci siamo fatti valere e probabilmente preferire al Renate.

Non abbiamo segnato ma le palle goal piu’ evidenti sono state le nostre. Siamo sulla strada giusta per trovare quella vittoria che ci serve come il pane per toglierci da posizioni che dobbiamo sopravanzare”.

Sulla stagione e gli obiettivi da raggiungere: “Al momento non e’ stata la stagione che desideravamo e siamo molto dispiaciuti di non essere riusciti ad essere nelle posizioni che auspicavamo. Non ho mai visto un susseguirsi cosi incessante di infortuni, soprattutto traumatici, concentrati in una sola stagione; non e’ una forma di attenuante ma dato oggettivo che ci ha condizionato come lo avrebbe per ogni squadra in casi analoghi. Comunque la rosa c’e’ e abbiamo possibilita’ di recuperare terreno e risollevare le nostre sorti. Non diamoci per vinti perche’ possono cambiare ancora tante situazioni in classifica, da qui alla fine”.

Su Carrarese – Livorno: “Una gara sempre molto sentita, un derby del panorama toscano che e’ un po’ un classico. E’ un’altra occasione di cui disponiamo per toglierci qualche soddisfazione, tornare ai tre punti casalinghi sarebbe molto utile.

La squadra e’pronta a combattere, vuole essere artefice del proprio destino e dobbiamo essere pronti ad approfittare di quello che il Livorno ci concedera’ trasformando le occasioni in goal ma soprattutto mostrando la tenacia delle ultime partite possiamo svoltare e tagliare il traguardo playoff che rappresentano una competizione a parte”.