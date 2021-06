Under 15 femminile: sconfitta contro il Livorno

LIVORNO CALCIO FEMMINILE- CARRARESE CALCIO 1908 Srl

2-1 (0-1; 2-0; 0-0)

LIVORNO CALCIO FEMMINILE: Nembrini, Cavallini, Cataldo, Vernocchi, Sottile, Govi, Bagnoli, Mancini, Tolomei, Lombardi, Saporito, Taddei, Fantini, Doro F., Doro S. All. Riccardo Cinini

CARRARESE CALCIO: Doretti, Passalacqua; Dell’Amico, Danci, Bertolini, Fusani, Bedini, Storti, Pucci, Del Moretto, Gaspari, Romualdi, Stefanini, Iacopetti.

All. Francesca Angelini

Reti: Sara Pucci (Carrarese); Bagnoli e Cavallini (Livorno CF)

Note: nel terzo tempo Nicol Stefanini (Carrarese) para un rigore; ammonita Benedetta Bedini (Carrarese)

Le giovani azzurrine cadono di misura di fronte alle pari eta’ del Livorno.

Nei diversi tempi di gioco e’ regnato l’equilibrio con l’Under 15 femminile azzurro che ha trovato il vantaggio mentre nelle altre frazioni le avversarie hanno trovato due marcature che hanno consentito loro di aver la meglio delle ragazze apuane.

Prestazione positiva, al di la’ dell’epilogo, per le giocatrici di Mister Francesca Angelini.

Al termine della gara, Giuseppe Rigolli vice allenatore dell’Under 15:”

I nostri avversari sono di livello dal punto di vista tecnico ma anche fisico per la categoria con tre o quattro elementi che spiccano decisamente.

Ad ogni modo abbiamo giocato una gara di piglio e convinzione costringendo le nostre avversarie a controbattere di rimessa. Ad onor di cronaca voglio segnalare, senza trovare scuse o appigli, che il campo non ha agevolato le ragazze abituate a far correre la palla sul sintetico ed oggi il manto di gioco non era in buone condizioni per esaltare alcuni contenuti tecnici.