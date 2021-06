I precedenti Croazia vs Repubblica Ceca

Così come accaduto cinque anni fu, a Euro 2016, Croazia e Repubblica Ceca fanno parte dello stesso girone all’italiana nella fase finale dell’europeo.

Il 17 giugno 2016 allo stadio Guichard di Saint-Étienne terminò col punteggio di 2-2: Peresic al 37’, Rakitic al 59’, Skoda al 76’, Necid al 94’ su calcio di rigore.

Anche allora si trattava della seconda gara per entrambe le nazionali.

Al termine del tris di impegni, la Croazia si ritrovò al primo posto, staccando il biglietto per gli ottavi di finale. La Repubblica Ceca, al contrario, chiuse in ultima piazza con 1 solo punto conquistato. Proprio quello nello scontro diretto ricordato qualche riga sopra.

E il pareggio per 2-2 è anche l’unico precedente agli europei fra Croazia e Repubblica Ceca. Anche considerando la fase di qualificazione al torneo più prestigioso del Vecchio Continente.

Il calcio d'inizio di Croazia-Repubblica Ceca per Euro 2020…





