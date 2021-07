Accordo di affiliazione tra Carrarese Calcio e Don Bosco Fossone per il settore giovanile

Carrarese calcio 1908 srl rende noto, con soddisfazione, il perfezionamento di un accordo per l’ affiliazione della societa’ U.s. Don Bosco Fossone concernente lo sviluppo delle attivita’ relative al settore giovanile.

L’obiettivo della collaborazione stretta è quello di migliorare e implementare in termini di coordinamento e qualita’ le attività del settore giovanile, sotto ogni profilo di natura tecnica e sportiva.

Carrarese calcio, infatti, mette a disposizione della societa’ affiliata i propri tecnici e le proprie professionalità, con visite, incontri formativi, riunioni e analisi sui programmi di lavoro, fino alla partecipazione ad eventuali tornei ed amichevoli.

In seguito alla partnership conclusa, ecco le parole del Responsabile Mirco Lucetti:

“Questo accordo rappresenta il punto di partenza del modus operandi della Carrarese in materia di settore giovanile, ossia disponibilita’ e dialogo con le altre realta’ dilettantistiche del territorio. La nostra linea guida e’ porci in termini costruttivi verso tutti coloro che mostrano i nostri stessi interessi e sensibilita’. L’idea e’ quella di mettere a disposizione delle diverse realta’ calcistiche territoriali e a dire il vero alcune si sono gia’ fatte vive per stringere ed approfondire rapporti con noi, il fatto di essere l’unica societa’ professionistica in provincia cosi’ da imbastire un certo tipo di lavoro in un’ottica di cooperazione e condivisione”.

Il commento a caldo anche del Responsabile tecnico Don Bosco Fossone, Sig. Massimo Taurino:

“La societa’ Usd Don Bosco Fossone punta da sempre a migliorarsi, per garantire ai propri atleti della scuola calcio e settore giovanile una crescita costante non solo dal punto di vista tecnico ma anche educativo ed umano. Questa collaborazione con Carrarese calcio rappresenta svolta all’interno di un percorso gia’ iniziato cosi da avvalersi di competenze qualificate dal punto di vista tecnico che saranno a disposizione di tutti i giovani atleti, cosi da creare un polo calcistico di livello, unico in provincia, usufruendo della funzionale struttura dei campi di Fossone”.