Thomas Vettorel, nuovo guardiano della porta azzurra

Carrarese calcio 1908 informa di aver concluso dalla società Frosinone Calcio l’acquisizione del diritto temporaneo all’utilizzo delle prestazioni sportive del calciatore Thomas Vettorel, classe 2000.

L’estremo difensore nativo di Feltre, nella passata stagione sportiva 2020/2021, è stato protagonista, nella prima parte, con la maglia del Piacenza con cui ha disputato venti partite e successivamente stabilmente aggregato alla Prima squadra del Frosinone.

Il portiere è cresciuto nel settore giovanile del Cittadella e rappresenta uno dei profili più in vista della sua classe di età mostrando grande struttura fisica con il suo metro e novanta di altezza e ottime capacità tecniche.

Le prime parole azzurre di Thomas Vettorel: “La proposta della Carrarese è stata significativa e non avrei mai potuto non accettare perchè l’opportunità di giocare in una piazza del genere a poco più di venti anni può aiutarmi a crescere meglio e più velocemente.

Negli ultimi anni , la Carrarrese è stata una tra le protagoniste indiscusse della categoria con ambizioni sempre importanti ed obiettivi prestigiosi .

L’idea di respirare calcio di alto livello mi ha convinto e credo che ci si possa comportare bene anche in questa stagione.

Sono un portiere che appartiene alla classica scuola italiana, il fisico mi agevola nelle uscite alte ma ho anche qualità di agilità tra pali anche se occorre sempe migliorare.

Anche il fondamentale del gioco con i piedi è parte del mio bagaglio tecnico, a Piacenza ho imparato a gestire la palla con una costruzione dal basso che può essere un valore aggiunto per eludere la primalinea del pressing avversario.”