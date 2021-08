Ufficializzati i gironi: Carrarese nel B di Primavera 4

La Lega Pro ha ufficializzato il girone del campionato 2021/22 dell’Under 19 della Carrarese che quest’anno sarà guidata da mister Andrea Danesi. Gli azzurrini parteciperanno al campionato Primavera 4 che fa il suo esordio quest’anno come nuova competizione a completamento dei quattro livelli del campionato Primavera italiano. Novità interessante è che le squadre lotteranno non solo per il titolo ma anche per la conseguente promozione in Primavera 3 e cosi’ a salire. Carrarese inserita in un raggruppamento composto da sette formazioni. Queste le squadre che compongono il girone B del campionato Primavera 4 2021/22.

Carrarese, Fiorenzuola, Mantova, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, San Marino Academy.