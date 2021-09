A faccia a faccia con… Thomas Battistella.

Carrarese calcio 1908 intervista Thomas Battistella, classe 2001 partito titolare nelle prime due uscite stagionali degli azzurri.

Su Pontedera – Carrarese :”Esordio positivo, ancora di piu’ se si considera che siamo andati sotto e nel primo tempo faticavamo a trovare le misure. Nel secondo tempo, abbiamo mostrato un grande carattere premendo molto il Pontedera che ci ha sofferto. Non solo la rete del pari abbiamo costruito ma anche altre chance che non abbiamo concretizzato. E’ ben augurante che questa squadra non si sciolga alle prime difficolta’ ma, anzi, reagisca alla grande.”

Sull’inserimento in squadra :” L’accoglienza di tutti nei miei confronti e’ stata piu’ che positiva, respiriamo un clima di condivisione con la voglia di aiutarsi e mettercela tutta. Personalmente, sono fortunato a poter giocare a centrocampo con due professori in materia come Luci e Pasciuti che, in campo, guidano i piu giovani e ci aiutano nei movimenti. Come se non bastasse poi c’e’ anche Mister Antonio Di Natale sempre presente e prodigo di consigli. “

Sulla prossima sfida, Carrarese – Pescara :” Una gara complicata sulla carta ma non impossibile ed in piu’ nom partiamo battuti, non e’ nella nostra mentalita’. Le loro individualita’ andranno imbrigliate e contenute cercando di impostare la partita giusta magari partendo meglio rispetto alle ultime due partite. Poi, non dimentico i tifosi che ci daranno una mano come a Pontedera mostrandosi nostra ulteriore arma. “