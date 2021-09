Via alla stagione del Settore Giovanile. Le gare in programma

Taglio del nastro della nuova stagione per tre categorie giovanili azzurre impegnate tutte in trasferta nel prossimo fine settimana. Per la Primavera 4 di mister Andrea Danesi appuntamento fissato per domani pomeriggio (ore 15) sul terreno di Ripalta Cremasca ospite dela Pergolettese. Domenica doppio appuntamento fuori casa anche per le selezioni Under 17 ed Under 15 in casa dei pari età della Viterbese sul terreno del “Vincenzo Rossi” di Viterbo. Gli Under 15 di mister Gabriele Galeotti giocheranno alle ore 11 mentre gli Under 17 di Davide Ratti scenderanno in campo il. pomeriggio alle 15.