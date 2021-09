Una vittoria che vale l’alta classifica, i viola a bottino pieno da Udine

Sofferenza nel finale per la terza vittoria in trasferta della Fiorentina che chiude la settimana più difficile con 12 punti in classifica con sole due partite casalinghe su sei giornate.

Un risultato importante visto che, per paradosso, è l’Udinese a giocare come… la Fiorentina. Specie nel secondo tempo. Dopo il vantaggio su rigore, dopo il primo quarto d’ora, l’inerzia della gara cambia. Il VAR interviene per vedere un fallo su Bonavenuta, il numero 9 viola (oggi in giallo) segna con freddezza e poi la partita cerca di farla Gotti.

Le azioni da gol non sono molte. Nel primo tempo la Fiorentina ci prova con un paio di sortite, soffre il cambio di modulo nella ripresa. Gotti cerca di portare al tiro i bianconeri, ma fondamentalmente riesce a essere pericoloso solo in un paio d’occasione. I viola cercano il contropiede, cambiano i giocatori più stanchi ma cambia la gara.

Tre punti d’oro, la Fiorentina è lassù.