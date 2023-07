Carrarese: Coppolaro, nuovo difensore azzurro!

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver concluso l’acquisizione dal Modena F.c. , a titolo temporaneo e di durata biennale, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore campano Mauro Coppolaro.

Chi è Mauro Coppolaro

Il classe 1997 ha disputato l’ultima stagione tra le fila del Modena dove ha collezionato 17 presenze in serie B, habitué della cadetteria con 134 apparizioni distribuite tra le maglie della Reggina con cui ha esordito all’età di 17 anni nonchè Latina, poi Brescia e per finire con Venezia e Virtus Entella.

In lega pro, nella stagione sportiva 2021/2022, sono 37 le gare disputate e 3 goal con la maglia della Virtus Entella.

Spiccata fisicità, capacità di giostrare tanto in uno schieramento a quattro come a tre.

Di piede destro, buona abilità tecnica utile a far partire l’azione dal basso.

”La grande considerazione del progetto Carrarese da parte mia si intende dall’accettazione di scendere di categoria. Voglio sentirmi importante all’interno di un gruppo che non dovrà porsi limiti. Le ambizioni sono chiare e quello a cui puntare parte da un positivissimo quarto posto ottenuto nella scorsa stagione”.