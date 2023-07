Calciomercato viola: firma Parisi, rinnova Biraghi e saluta Rasmussen

La novità più attesa è ufficiale: acquisiti, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabiano Parisi dall’Empoli FC. Così l’annuncio, pressoché congiunto, delle due squadre toscane.

Contestualmente, con foto assieme al nuovo compagno di reparto, Cristiano Biraghi ha rinnovato il contratto per i diritti alle prestazioni sportive, che lo lega alla Società viola, fino al 30/06/2025 con rinnovo automatico a determinate condizioni al 30/06/2026.

Sempre nella giornata odierna la Fiorentina ha comunicato di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Jacob Rasmussen al Brondbyernes Idraetsforening.

Chi è Fabiano Parisi

Fabiano Parisi, nato a Solofra (AV) il 9 Novembre 2000 ha disputato 58 partite e realizzato 2 Reti in Serie A.

Il nuovo calciatore viola, già convocato in Nazionale Maggiore, vanta inoltre 11 Presenze e 1 gol con la Nazionale Under 21.