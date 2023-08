Leonardo Morosini è un calciatore della Carrarese

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Leonardo Morosini. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto con scadenza al 30 giugno 2024. Chi è Leonardo Morosini Il trequartista nasce nel settore giovanile del Brescia con cui inanella presenze in serie B e serie A dove milita anche nel Genoa senza dimenticare svariate apparizioni in cadetteria con le maglie di Avellino e Ascoli. Le ultime due stagioni sono in serie C alla Virtus Entella in cui conferma la confidenza con la porta avversaria andando a segno in dieci occasioni a fronte di quarantatre presenze. Jolly offensivo dalle grandi abilità tecniche, capace di giostrare come classico fantasista alle spalle degli attaccanti ed anche sugli esterni nonché di essere seconda punta in appoggio.

Al proprio arrivo sotto le Apuane il calciatore bresciano ha dichiarato :” La mia estate è stata di attesa ma alla fine è andata meglio cosi perché Carrara ,oggi, rappresenta opportunità importante e la piazza giusta per cercare di recuperare quella continuità mai completamente raggiunta negli ultimi due campionati.

La dimostrazione della forza di questo progetto è l’aver conservato una base della squadra che tanto bene si è comportata nel passato campionato con l’aggiunta di altri calciatori di levatura assoluta nel contesto di una campagna acquisti che viene riconosciuta, nell’ambiente ,come tra le migliori in categoria.

Nello scacchiere tattico di mister Alessandro Dal Canto posso essere validamente impiegato come seconda punta oppure come trequartista o mezz’ala di “assalto” ma poi la posizione migliore verrà valutata dallo staff tecnico, altro elemento di assoluto valore che viene riconosciuto aver a disposizione la Carrarese a livello di gruppo di lavoro.

Fisicamente, non ho particolari problematiche anche se allenarsi da soli non è come farlo in una preparazione vera e propria.

È chiaro che debba mettermi al passo con gli altri anche se la mia fisicità “leggera” consente di bruciare le tappe e recuperare il tempo perduto.

Il girone in cui siamo inseriti sembra una “B-2” ma non dobbiamo temere nessuno perché sulla carta ci sono ampie possibilità di toglierci enormi soddisfazioni. “