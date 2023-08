Niccolò Belloni, un apuano per la Carrarese

Belloni, tiro mancino per la Carrarese.

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Niccolò Belloni che si lega ai colori azzurri con contratto sino al 30.06.2025.

Il classe 94 nativo apuano cresce nell’ F.c. Internazionale ed esordisce nel 2013 in coppa Italia contro la Roma.

Dopo la vittoria, a livello giovanile, della Next Series , l’approdo nel calcio dei grandi per le prime esperienze in serie B indossando le maglie di Ternana,Avellino, Pro Vercelli e Carpi con oltre novanta presenze sulle spalle intervallate da sei goal.

Successivamente, si annoverano esperienze in serie C con la terra toscana a farla da padrone tra Arezzo, Lucca e Siena con centoventicinque presenze complessive e quattordici goal realizzati.

Mancino tra i più raffinati della categoria, capace di giocare sugli esterni contando su dribbling e rapidità ma anche alle spalle degli attaccanti grazie ad una visione di gioco periferica capace di individuare spazi e traiettorie non comuni.

Le prime parole del trequartista all’arrivo allo stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici azzurri di Carrara: “La trattativa ed i colloqui sono iniziati nei primi giorni di luglio e gli accordi si sono concretizzati a metà scorso mese poi si è dovuto attendere il corso di eventi burocratici che si sono finalmente risolti.

La Carrarese è una certezza nei piani alti della classifica ed infatti negli ultimi cinque anni si contano un secondo posto ed un quarto posto con una semifinale playoff ed anche quarti di finale.

Tutto ciò significa continuità progettuale e competitività estrema.

La squadra che si sta formando è di enorme valore con giocatori che hanno carisma e qualità tecniche per provare a raggiungere qualche cosa di davvero importante, il colpo grosso sarebbe la vittoria del campionato ma non vogliamo dire nulla e dimostrare ciò che siamo.

A livello tattico, ho parlato con il mister che ho già avuto ad Arezzo. Il ruolo di mezz’ala è presumibilmente il ruolo con cui verrò impiegato anche se ,in generale, sono in grado di giocare sugli esterni in zona offensiva ed anche seconda punta.

L’importante sarà giocare al massimo perché ne vedremo delle belle.”