Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Antonio Caracciolo nel corso della gara amichevole Como-Pisa di sabato scorso ha riportato un’elongazione al retto femorale sinistro, così come evidenziato dagli esami strumentali; la prognosi è di 10 giorni circa.

Nella stessa gara il calciatore Ernesto Torregrossa è stato costretto uscire per un colpo alla spalla; gli esami clinici hanno dato esito negativo per cui il calciatore, da domani, rientrerà regolarmente in gruppo