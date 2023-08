Opoola a segno contro l’Aglianese

Si è tenuta ieri pomeriggio un’altra tappa importante nel percorso di preparazione della Carrarese Calcio in vista della prossima stagione.

Questa volta, gli uomini di Mister Alessandro Dal Canto hanno affrontato l’Aglianese, squadra militante in Serie D, allo stadio Dei Marmi di Carrara.

Dal Canto ha optato per lo schieramento che ritiene più affine alla sua visione tattica, un 3-5-2 con l’obiettivo di consolidare gli automatismi tra i giocatori. La formazione iniziale schierata in campo è stata la seguente: Bleve in porta; Coppolaro, Illanes e Imperiale in difesa; Grassini, Palmieri, Schiavi, Belloni e Cicconi a centrocampo; Panico e Simeri in attacco.



La sfida si è svolta in due tempi da quaranta minuti ciascuno. Nella ripresa, Dal Canto ha apportato alcune modifiche alla formazione, mantenendo comunque il modulo 3-5-2. Bleve è rimasto in porta, mentre la difesa è stata composta da Coppolaro, Cartano e Pinto. Gli esterni sono stati Raimo e Zanon, mentre a centrocampo c’erano Palmieri, Schiavi e Sansaro. In attacco, il tandem è stato composto da Malik Opoola e Capello.

È stata proprio Opoola a segnare il gol che ha deciso la partita, sfruttando un errore della difesa avversaria e portando così in vantaggio la Carrarese.

La squadra adesso godrà di due giorni di riposo e riprenderà gli allenamenti il 16 agosto.