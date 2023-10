Sestri Levante-Carrarese, biglietti e accesso allo stadio

I biglietti relativi alla “trasferta” in casa per gli azzurri – il Sestri gioca in casa a Carrara, ndr – sono acquistabili presso tutti i punti vendita ETES e online sul sito www.etes.it a partire dal 18 ottobre alle 18:00

Sestri Levante-Carrarese

Lunedì 23 ottobre ore 20:30.



Stadio dei Marmi di Carrara: SETTORI APERTI

TRIBUNA D’ONORE

TRIBUNA CENTRALE

TRIBUNA LATERALE (settori distinti a seconda del tifo)

GRADINATA (Tifosi Carrarese)

CURVA (Tifosi Sestri Levante)

La vendita dei biglietti viene effettuata a Sestri Levante nel punto vendita Etes presso il Bar Ideal di via della Libertà nella frazione di Riva Trigoso e online sul sito internet www.etes.it fino alle ore 19 di lunedì 23 ottobre.Ridotti UNDER 14 ANNI OVER 65 DISABILI

Ai tifosi del Sestri Levante sono destinati due settori:

Curva Sud per gli ultras corsari (10 euro intero e 7 euro ridotto più diritto di prevendita) Tribuna laterale – settore dispari per gli altri sostenitori dell’Unione (22 euro intero e 16 ridotto più diritto di prevendita)

Le biglietterie dello stadio saranno comunque aperte nel giorno della gara solo per i posti in tribuna. Chi non è munito di biglietto, considerata la procedura, è pregato di presentarsi con largo anticipo ai botteghini per l’acquisto del tagliando nominativo.

Questi i prezzi dei vari settori dello stadio (più diritto di prevendita):

Gradinata Nord 10 euro intero, 7 euro ridotto

Tribuna d’onore 35 euro

Tribuna Centrale 30 euro intero, 20 ridotto

Tribuna laterale – pari 22 euro, 16 euro ridotto

Ridotti under 14, over 65 e donne