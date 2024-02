Carrarese, Calabro ringrazia il pubblico dopo la vittoria con l’Olbia

Al termine della gara Carrarese-Olbia (1-0 ), dalla sala stampa dello stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici azzurri di Carrara, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Mister Antonio Calabro: ”I ragazzi hanno disputato una partita in linea con quella della scorsa domenica contro la Torres.

Poi, per gli addetti ai lavori e chi conosce le dinamiche del calcio, non siamo di fronte a qualcosa che attiene la matematica ed a certe premesse non necessariamente derivano alcune conseguenze. Il risultato, per esempio, non è il medesimo ma approccio ed atteggiamento rispecchiano quello che possiamo esprimere e che abbiamo messo in campo nelle ultime due partite.

La nostra fase difensiva si conferma di un certo tipo ed è merito di tutti, dagli avanti con la loro pressione e via via in mediana fino all’ultima linea perché significa rispettare l’interconnessione tra fasi di gioco e reparti.

Nel merito della gara ,il pallino del gioco è stato ,comunque, in nostro controllo per occasioni e costruzione di trame.

Il nostro lavoro ,dopo una prima fase di conoscenza, è stato quello di sviluppare alcune caratteristiche ,all’interno di una rosa molto qualitativa, facendo leva su una disponibilità da parte del gruppo che è risultata encomiabile ed il presupposto anche degli ultimi successi ottenuti. Capezzi e Morosini possono davvero essere due nuovi acquisti, li stiamo impiegando gradualmente per inserirli sempre più funzionalmente nei nostri meccanismi.

Lo spostamento di alcune posizioni in campo segue una logica ed impostazione che ,adesso, stanno dando riscontro sul campo.

Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora e cercare tutto quanto sia necessario per migliorare.

Infine,voglio ringraziare il pubblico che ,oggi, è stato coinvolto e caldo consentendoci di spingere forte fino alla fine.”

