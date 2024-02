Carrarese ancora vittoriosa, 1-0 all’Olbia

La Carrarese si impone sull’Olbia con un risultato di 1-0 in una partita intensa ma forse non così ricca di emozioni. Sin dai primi minuti, i Marmiferi hanno dato l’assalto all’area avversaria, mettendo subito alla prova il portiere Rinaldi con un tiro ravvicinato di Panico al 3′, ma l’estremo difensore sardo ha risposto con un intervento decisivo.

La partita si è svolta quasi interamente nella metà campo dell’Olbia, con la Carrarese che ha cercato di rompere il saldo schieramento difensivo degli avversari. Schiavi e Bellon hanno cercato i tiri dal limite, ma Rinaldi si è dimostrato sicuro nelle sue parate, mantenendo inviolata la propria porta.

La Carrarese ha reclamato un rigore al 34′ per un presunto fallo di mano in area, ma l’arbitro ha lasciato proseguire il gioco. Nel finale del primo tempo, i Marmiferi hanno accelerato i tempi, con Imperiale che ha effettuato una brillante sovrapposizione al 39′, servendo Panico il cui tiro è stato respinto da Rinaldi, ma Capello ha colpito la traversa con il tap-in successivo.

Il gol tanto atteso è arrivato al 45′ con un calcio di punizione magistrale di Schiavi dal limite. Il tiro, che ha bucato la barriera, ha trovato la deviazione giusta per insaccarsi alle spalle di Rinaldi, regalando alla Carrarese il vantaggio prima della fine del primo tempo.

La ripresa si è aperta con un altro miracolo di Rinaldi, che ha negato il gol a Panico su colpo di testa. Illanes ha avuto un’opportunità incredibile per raddoppiare, ma ha fallito incredibilmente la respinta a porta vuota. Nonostante il predominio della Carrarese, il secondo gol non è arrivato, con la squadra di casa che ha collezionato angoli e cross senza riuscire a trovare la via del raddoppio.

Nonostante la mancanza del secondo gol, la Carrarese ha difeso con determinazione il proprio vantaggio, contenendo gli attacchi dell’Olbia e portando a casa una vittoria preziosa. Un successo che testimonia la forza e la determinazione dei Marmiferi, pronti a lottare per raggiungere gli obiettivi stagionali.