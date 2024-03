Carrarese, convocati due Primavera contro il Cesena

Mister Antonio Calabro, in vista del big match contro il Cesena previsto per stasera alle ore 20.45 presso lo stadio dei Marmi, ha annunciato due interessanti novità nella rosa a sua disposizione.

Le nuove leve, Tommaso Di Matteo e Jacopo Amato, porteranno freschezza e talento rispettivamente al reparto difensivo e a quello avanzato.

La prima novità è il giovane difensore esterno Tommaso Di Matteo, classe 2005, il quale milita attualmente nella Primavera “3” sotto la guida di mister Nicola Pozzi. Di piede destro, il promettente giocatore si unisce alla prima squadra, infoltendo il reparto difensivo. Il suo ingresso potrebbe aprire nuove opzioni tattiche per mister Calabro, offrendo una prospettiva giovane e dinamica.

L’altra aggiunta è Jacopo Amato, classe 2007, un talento che ha maturato la sua crescita nel settore giovanile azzurro. Con un percorso che lo ha visto brillare dai giovanissimi sino alla Primavera “3”, Amato è noto per la sua versatilità come trequartista e seconda punta. Il giovane presenta un baricentro basso, una visione di gioco acuta e una buona vena realizzativa, evidenziata dalla recente doppietta contro la corazzata Modena in Primavera “3”.

Queste nuove aggiunte si presentano come risorse fresche e promettenti, pronte a contribuire alla sfida di altissima classifica contro il Cesena.