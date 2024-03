Serie A, i record della 27a giornata. Bonaventura a quota 150 maglie viola

Si è conclusa la 27ª giornata della Serie A TIM 2023/2024, e con essa emergono interessanti statistiche e curiosità relative agli incontri disputati, fornite da Opta alla Lega di Serie A.

Il Milan si distingue come la squadra con il maggior numero di gol segnati da giocatori subentrati nei cinque principali campionati europei, totalizzando ben 13 reti. Tra i giocatori che hanno siglato almeno cinque gol in questa stagione, spicca Noah Okafor, il quale ha disputato il minor numero di minuti, accumulando solamente 509.

Hassane Kamara festeggia la sua prima rete in Serie A TIM, con il centrocampista ivoriano che ha perforato la rete avversaria alla sua 17ª conclusione nel massimo campionato.

Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, ha toccato quota 200 presenze nei Top-5 campionati europei, di cui 39 con la maglia della Salernitana in Serie A TIM.

La Roma si unisce al ristretto gruppo delle squadre che hanno raggiunto le 1300 vittorie in Serie A, affiancando Juventus, Inter e Milan. Daniele De Rossi si distingue come il secondo allenatore capace di vincere ciascuna delle prime tre trasferte di Serie A subentrando alla guida della Roma, dopo Lajos Kovács nel 1932.

Antonio Sanabria, giocatore del Torino, ha disputato la sua 100ª partita in Serie A TIM, diventando il miglior marcatore della squadra granata dal suo esordio il 7 marzo 2021, con un totale di 26 reti.

Giacomo Bonaventura, calciatore della Fiorentina, ha superato le 150 presenze con la maglia viola in tutte le competizioni, di cui 31 in questa stagione.

L’Hellas Verona ha mantenuto l’imbattibilità in sette delle ultime otto partite casalinghe in Serie A TIM, con un bilancio di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta.

Karol Swiderski diventa il terzo polacco a segnare un gol in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona, seguendo le orme di Stepinski e Dawidowicz.

Walid Cheddira ha realizzato tutti e tre i suoi gol in Serie A TIM nel primo tempo, di cui due nei minuti di recupero della prima frazione di gioco.

Il Frosinone ha schierato ben otto giocatori titolari italiani per la prima volta in questa stagione di Serie A TIM.

Jakub Jankto ha siglato un gol in Serie A TIM dopo 1036 giorni dall’ultima volta, precisamente dalla rete del 2 maggio 2021 contro la Roma con la maglia della Sampdoria. Il Cagliari conquista la sua prima vittoria fuori casa in Serie A TIM senza subire gol dal 21 aprile 2021 (0-1 vs Udinese) con Leonardo Semplici in panchina.

Il Bologna vince almeno sei partite di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia, con sei vittorie tra aprile e maggio 1967 con Luis Carniglia allenatore e 10 tra novembre 1963 e febbraio 1964 con Fulvio Bernardini alla guida. Il Bologna raccoglie 14 vittorie nelle prime 27 giornate di un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 1965/66 (15 in quel caso).

Khvicha Kvaratskhelia è il primo giocatore a segnare in entrambe le sue prime due sfide casalinghe con la maglia del Napoli contro la Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Alex Sandro raggiunge Leonardo Bonucci al primo posto dei giocatori con più presenze nella gestione Massimiliano Allegri alla Juventus tra tutte le competizioni, totalizzando 247 entrambi.

Simone Inzaghi festeggia la sua 300ª panchina in Serie A TIM, consolidandosi come l’allenatore con più successi entro lo stesso numero di gare nella storia della competizione, con 179 vittorie, superando le 172 di Carlo Ancelotti e le 171 di Massimiliano Allegri. Alexis Sánchez raggiunge il suo 37° gol in Serie A, equiparandosi a Arturo Vidal al secondo posto nella classifica dei migliori marcatori cileni nella storia del torneo, dietro solo a Mauricio Pinilla (47).

Fonte: Lega Serie A