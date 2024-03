Finale pirotecnico a Pescara, Carrarese raggiunta all’ultimo secondo

Bisogna arrivare al 40° della ripresa per riempire il tabellino: Di Gennaro commette un fallo su Cangiano nell’area piccola, concedendo a Merola il rigore del pareggio. Con il punteggio di 1-1, i marmiferi rischiano ancora su un tentativo di Accornero, che sfiora il gol. Tuttavia, al 92° minuto di recupero, la Carrarese ritorna in vantaggio: Cicconi effettua un cross e Finotto realizza di testa. La vittoria sembra certa, ma incredibilmente, all’ultimo minuto, Pierno si getta su un pallone libero e, con un tiro di sinistro, batte Bleve, facendo sfumare la vittoria per la Carrarese.