SPAL – Carrarese, come comprare i biglietti ospiti

Al via la vendita dei biglietti del Settore Ospiti per la partita Spal-Carrarese di sabato 23/03/2024 alle ore 17:30.

La prevendita per il Settore Ospiti è iniziata alle ore 17 di giovedì 21/03 e chiuderà alle ore 19 di venerdì 22/03 solo presso i punti vendita ufficiali di Vivaticket (no online).

I residenti nella provincia di Massa Carrara possono accedere al solo Settore Ospiti e solo se muniti della Fidelity card della Carrarese Calcio 1908. L’accesso al Settore Ospiti è consentito solo se muniti di Fidelity card della Carrarese Calcio 1908.

La capienza del settore ospiti sarà di 1.490 posti

Come da normativa il giorno della partita non è consentita la vendita dei biglietti per il settore ospiti.

Queste le tariffe applicate nel Settore Ospiti:

Intero € 12,00

Ridotto € 8,00

Under 18 € 8,00

Questi i parametri utilizzati per i ridotti: Donne; Over nati prima del 23/03/1959; Under 18 nati dal 24/03/2006 in poi.