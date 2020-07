Le curiosità di Salernitana-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Salernitana e Empoli

UN SOLO SUCCESSO AZZURRO ALL’ARECHI, NEL 2017 L’ULTIMO PRECEDENTE – Sfida numero 15 quella di domani in terra campana tra Salernitana e Empoli, con un bilancio che vede sette vittorie dei padroni di casa, sei pareggi ed un solo successo azzurro. Il primo confronto a nel campionato 1948/49 quando i granata vinsero 5-2 (Bortoletto e Bertolucci firmarono le reti azzurre). Nel 1998 l’unica sfida nella massima serie (1-1, vantaggio locale con Breda, poi pari di Lucenti); nel 2008 il primo e unico successo azzurro firmato Vannucchi. Ultimo precedente quello dell’ottobre del 2017, con la doppietta di Bocalon a ribaltare il vantaggio azzurro di Pasqual per il 2-1 in favore dei padroni di casa.

SALERNITANA IMBATTUTA IN CASA CON GHERSINI, PER GLI AZZURRI UN SOLO SUCCESSO – Davide Ghersini ha diretto 117 gare in Serie B, 15 in questa stagione. Sono quattro i precedenti con gli azzurri, con una vittoria, un pareggio e due sconfitte: nel gennaio del 2015 diresse Empoli-Udinese 1-2; nell’aprile del 2018 il successo azzurro per 3-0 sul campo del Foggia; in questo campionato ha arbitrato lo 0-0 in casa del Chievo Verona dello scorso 30 agosto e la sconfitta degli azzurri sul terreno del Benevento per 2-0 di domenica 3 novembre 2019. Sono invece 6 i precedenti con la Salernitana, con 2 vittorie campane, 3 pareggi e 1 sconfitta.

LEONARDO CAPEZZI L’UNICO EX DELLA GARA – Un solo ex nella sfida tra Salernitana e Empoli. Si tratta di Leonardo Capezzi, arrivato in azzurro nell’estate del 2018 in prestito dalla Sampdoria. Ad Empoli 13 presenze, tra campionato e Coppa Italia, senza reti. Quest’inverno, dopo l’esperienza in Spagna con l’Albacete, l’approdo alla Salernitana, sempre in prestito dalla Sampdoria.

VENTURA MAI VITTORIOSO CONTRO MARINO E SUE SQUADRE SEMPRE A PORTA APERTA – Giampiero Ventura mai vittorioso nelle 3 sfide tecniche contro Pasquale Marino: in bilancio 1 pareggio e 2 vittorie del coach azzurro, le cui squadre hanno sempre segnato nei 270’ presi in esame, 6 gol totali.

DICIOTTESIMA SFIDA UFFICIALE PER VENTURA CONTRO GLI AZZURRI, MARINO CONDUCE 4-3 CON LA SALERNITANA – Diciottesimo confronto ufficiale tra Gian Piero Ventura e l’Empoli ed il bilancio al momento vede 5 successi dell’attuale tecnico granata, 6 pareggi e 6 affermazioni dell’Empoli. Pasquale Marino affronta invece per la nona volta in partite ufficiali – da allenatore – la Salernitana. Negli 8 precedenti, bilancio di 4 successi per il tecnico azzurro, 1 pareggio e 3 vittorie dei granata. In Campania 3 confronti, mai pareggio, 1 successo per Marino e 2 per i granata di casa, andati sempre in gol nei 270’ presi in esame, 4 reti totali.

IL COMPLEANNO DI MICAI – Compleanno 27 oggi per Alessandro Micai: il portiere granata è nato il 24 luglio 1993 a Mantova.

LA PORTA TROPPO APERTA DEI GRANATA – Salernitana a porta aperta da 8 partite di fila, 12 gol al passivo nel periodo, ultima porta inviolata nel 2-0 interno sul Venezia, 3 marzo scorso.

ALL’ARECHI NESSUNO VINCE DA SETTEMBRE – Salernitana imbattuta in casa da 15 partite di fila, con score di 9 successi e 6 pareggi ed ultimo k.o. dal Benevento, 0-2 il 15 settembre scorso.

300 IN ITALIA PER RAMZI AYA – Gara 300 nel professionismo per Ramzi Aya, che somma finora 30 gettoni in serie B, 251 in Lega Pro, 7 in coppa Italia, 11 in altri tornei post-season con le divise di Reggiana, Rimini, Sassari Torres, Fidelis Andria, Catania, Pisa e Salernitana. Esordio l’8 agosto 2010, Reggiana-Alzano Cene 2-1, dopo tempi supplementari, in coppa Italia “dei grandi”.

PRIMA DELLA PAUSA AZZURRI TROPPO DISTRATTI – Empoli distratto prima della pausa: 14 i gol subiti dai toscani tra 31’ e 45’ inclusi recuperi, dopo 35 turni della Lega B 2019/20.

UN EMPOLI DA FAIR-PLAY – Empoli fair-play: appena 67 le ammonizioni subite dai toscani in 35 giornate della Serie BKT 2019/20, nemmeno 2 in media a partita.

