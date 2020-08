Prenderanno il via martedì i playoff della Serie BKT 2019/20, con gli azzurri di mister Marino che saranno i primi a scendere in campo sfidando, in trasferta, il Chievo Verona..

Il primo turno dei playoff si disputerà, in gara secca (in caso di parità dopo 90 minuti si passerà ai tempi supplementari; qualora permanesse la parità passerà il turno la squadra meglio classificata) martedì 4 e mercoledì 5 agosto quando, rispettivamente, si sfideranno Chievo e Empoli e il giorno seguente Cittadella e Frosinone (al Tombolato).

Sabato 8 e domenica 9 agosto andata delle semifinali (in ordine la vincente della prima sfida contro lo Spezia e chi passa il turno tra Cittadella e Frosinone con il Pordenone) con il ritorno, a campi invertiti in casa della miglior classificata, in programma l’11 e il 12 agosto. Doppio confronto che caso di parità qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica senza che si disputino i tempi supplementari.

La finalissima è in programma il 16 e il 20 agosto (il ritorno in casa della meglio classificata): in caso di parità dopo 180 minuti andrà in A la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato; qualora però due squadre terminino la stagione regolare a pari punti sono previsti anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.