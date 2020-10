Nicolò Casale, Dimitrios Nikolaou e Samuele Ricci convocati in nazionale

Nicolò Casale, Dimitrios Nikolaou e Samuele Ricci sono gli azzurri convocati per i prossimi impegni con le nazionali

Nicolò Casale e Samuele Ricci sono stati convocati dall’Italia Under 21 per le prossime due sfide di qualificazione al Campionato Europeo con l’Islanda (venerdì 9 ottobre alle 17.30 allo stadio Víkingsvöllur di Reykjavik) e la Repubblica d’Irlanda (martedì 13 ottobre all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa sempre alle 17.30).

Dimitrios Nikolaou è stato convocato dalla Grecia Under 21 per le prossime gare di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 contro la Lituania (giovedì 8 ottobre alle 18.30 al Sūduva Stadium di Marijampole) e la Croazia (martedì 13 ottobre alle 17.00 allo Stadio Pampeloponnisiako di Patrasso).